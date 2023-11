Wyniki CD Projektu przekroczyły oczekiwania. Dobra sprzedaż dodatku do "Cyberpunka"

Grupa CD Projekt wypracowała w trzecim kwartale ponad 442,7 mln zł przychodów. To wzrost o ok. 80 proc. wobec analogicznego okresu 2022 r. Liczby wyglądają jeszcze okazalej przy porównaniu kwartał do kwartału. W tym wypadku spółka zanotowała wynik wyższy o 194 proc.

Dobry kwartał za CD Projektem

W górę poszedł też zysk operacyjny. Rok do roku wzrósł o 92 proc. do 186 mln zł. Był zarazem wyższy o 561 proc. kwartał do kwartału. Z kolei konsensus zakładał, że będzie on na poziomie 170,9 mln zł.