Wyniki Inter Cars. Kokosy na częściach do używanych samochodów

To ta firma zasila większość polskich punktów naprawy w części zamienne. Przychody w pierwszym kwartale wzrosły rok do roku o aż 21 proc. do prawie 2 mld zł.

To nieznacznie mniej niż w rekordowych poprzednich dwóch kwartałach, ale rok do roku dynamika jest bardzo wysoka. Przy tym w Polsce przychody rosły o 19 proc., a największy wzrost odnotowano na Węgrzech (+22 proc.).

Tyle że spółka dzieli się po połowie marżą na częściach z warsztatami. To oznacza, że drugie 24,3 proc. idzie do warsztatu. Łącznie wychodzi, że 48,6 proc. ceny części to zarobek warsztatu i dystrybutora, a reszta trafia do producenta tych części.