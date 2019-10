Wyrok TSUE może mocno uderzyć w Getin Noble Bank. Negatywna perspektywa dla ratingu

Agencja zaznacza, że jakkolwiek dotychczas jedynie niewielka liczba kredytobiorców walutowych skierowała do sądów pozwy przeciwko bankom, to bardzo korzystne dla konsumentów orzeczenie TSUE wiąże się z potencjalnym ryzykiem lawinowego wzrostu liczby pozwów klientów banków w przyszłości.

EuroRating bierze pod uwagę fakt, że żadna klauzula indeksacyjna stosowana przez Getin Noble Bank nie została dotychczas wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zaznacza jednak, że GNB należy do banków z najwyższym udziałem kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Według stanu na koniec czerwca stanowiły one około 24 proc. portfela kredytowego banku, co jednocześnie odpowiadało około 17 proc. sumy jego aktywów.