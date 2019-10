Wyrok TSUE. Bank Millennium i mBank zagrożone cięciem ratingu

Agencja Eurorating do tej pory oceniała perspektywy mBanku i Millennium całkiem nieźle, a przynajmniej na tyle stabilnie, że nie groziła obu instytucjom zmiana oceny wiarygodności na minus. To postrzeganie zmienił jednak wyrok TSUE w sprawie frankowiczów .

Dla banków, szczególnie tych, które udzielały najwięcej takich kredytów, oznacza to problemy. Do nich należą m.in. mBank i Millennium. Z tego też powodu Eurorating zmienił perspektywę ich oceny ze stabilnej do negatywnej, co oznacza, że kolejnym krokiem może być obniżka ratingu, podważająca ich wiarygodność przede wszystkim w oczach inwestorów.