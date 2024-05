Wystrzał firmy Tarczyński na giełdzie. Król kabanosów napisał list

Grupa Tarczyński wypracowała w 2023 r. rekordowy zysk netto w wysokości 132,9 mln zł, co oznacza wzrost o 36 proc. w stosunku do roku 2022. Wynik taki udało się uzyskać przy wzroście przychodów o 18,4 proc. do poziomu 1,9 mld zł. Na reakcję inwestorów nie trzeba było długo czekać. Kurs akcji Tarczyńskiego na GPW wystrzelił i w czwartek rośnie o ok. 15 proc. Handel po godz. 16 przerwano, by zrównoważyć kurs.