Wznowiono dostawy ropy rurociągiem 'Przyjaźń' do PKN Orlen i Grupy Lotos

"Wznowienie dostaw to efekt rozmów, które prowadziliśmy w ostatnich tygodniach ze stroną rosyjską przy wsparciu naszego rządu. Twarde stanowisko negocjacyjne strony polskiej było możliwe dzięki realizowanej przez nas konsekwentnie polityce dywersyfikacji kierunków dostaw. Obecnie ok. 50% ropy naftowej sprowadzanej do Polski przez PKN Orlen pochodzi już spoza kierunku wschodniego" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.