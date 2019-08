górnictwo 1 godzinę temu

Wzrosty cen ropy naftowej niewielkie w porównaniu do skali ostatnich zniżek

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Przełom poprzedniego i bieżącego tygodnia na rynku ropy naftowej to czas wzrostów notowań tego surowca. Na razie jednak trudno mówić o optymizmie na tym rynku: wzrosty są relatywnie niewielkie w porównaniu do skali ostatnich zniżek. Najlepiej widać to na wykresie notowań ropy Brent, które odbiły się w górę do okolic 58 USD za baryłkę, a więc pozostają dość blisko tegorocznych minimów. Trochę lepiej wygląda sytuacja na rynku ropy WTI, gdzie ceny ropy naftowej dotarły z powrotem do okolic 54,50-55,00 USD za baryłkę.