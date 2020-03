X-Trade Brokers miał 57,7 mln zł zysku netto, 65,41 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"W 2019 roku XTB kontynuowało realizację zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, co przełożyło się m.in. na blisko 80% wzrost liczby nowych klientów w porównaniu do roku 2018. Dodatkowo XTB sukcesywnie wprowadzało do oferty nowe produkty, takie jak instrumenty CFD oparte na indeksach sektorowych, równocześnie cały czas poszerzana była oferta akcji oraz ETF o nowe instrumenty pożądane przez klientów. Zapewniliśmy inwestorom dostęp do prawie 4 300 instrumentów finansowych z całego świata" - napisał prezes Omar Arnaout w liście do akcjonariuszy.