XII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Katowicach 2-4 września

"Będziemy rozmawiać o odbudowie gospodarki, bo niewątpliwie w związku z pandemią COVID-19 musimy zastanowić się, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości. Ważnym tematem będą też największe unijne projekty w tym zielony ład, ponieważ będzie on dominował w inwestycjach w najbliższych latach i do tego każdy przedsiębiorca musi się przygotować. Będziemy oczywiście rozmawiać o cyfryzacji i nowych technologiach. W czasie pandemii przeszliśmy przyspieszony kurs cyfryzacji, ale w firmach jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie" - powiedział Kuśpik.

"Wiedzą i doświadczeniem podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podzielą się m.in.: Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego; Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi; Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego; Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries Siemens; Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, przewodniczący Rady EEC; Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju; Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych; Claudio Facchin, CEO Hitachi ABB Power Grids; Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów; Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych; Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu; Tadeusz Kościński, minister finansów; Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w

Ministerstwie Cyfryzacji; Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP; Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Grégoire Nitot, prezes, założyciel Sii; Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego; Hans-Gert Pöttering, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący PE w latach 2007-2009; Olga Ewa Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Jacek Siwiński, prezes Velux; Andrzej Sośnierz, poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia; Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments; Marek Staszek, prezes DB Cargo Polska; Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI; Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu w Komisji Europejskiej; Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego; Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy;

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu" - wymieniono w komunikacie.