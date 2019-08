XTPL będzie komercjalizować swoją technologię dzięki licencjonowaniu

"Wszystkie te podmioty zadeklarowały zainteresowanie współpracą z XTPL w zakresie naprawy defektów właśnie w modelu licencyjnym. Potwierdzili oni także gotowość do szybkiej wizyty referencyjnej w naszych laboratoriach. XTPL ma potencjał, by wspierać globalnych gigantów z branży wyświetlaczy oraz innych sektorów zaawansowanej elektroniki, tak by mogli oni produkować urządzenia w oparciu o licencjonowany know-how spółki" - wyjaśnił prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Zarząd spółki zwraca uwagę przede wszystkim na możliwość wykorzystania istniejącego już potencjału przyszłego licencjobiorcy w zakresie efektywnego przygotowania technologii do wdrożenia przemysłowego. Prace takie obejmują zazwyczaj przeprowadzenie testów rozwiązania w kilku cyklach w warunkach produkcyjnych. Co ważne, w takim modelu to po stronie licencjobiorcy pozostają wszelkie aspekty związane ze sprzedażą finalnego produktu (logistyka, dystrybucja czy obsługa klienta). W tym przypadku produktem tym będą urządzenia do produkcji wyświetlaczy z modułami do naprawy defektów w oparciu o unikalną technologię XTPL, wskazano również.