XTPL dostarczy Delta Printing System do IGM Uniwersytetu w Stuttgarcie

XTPL dostarczy swoje urządzenie Delta Printing System dla Institute for Large Area Microelectronics (Institut für Großflächige Mikroelektronik "IGM") na Uniwersytecie w Stuttgarcie, podała spółka. Umowa obejmuje wynajem demonstratora XTPL z możliwością jego wykupu. Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 190 tys. euro netto (ok. 880 tys. zł netto). Urządzenie ma być dostarczone IGM jeszcze w roku 2020.