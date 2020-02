XTPL podpisało umowę z chińską spółką Suzhou Cowin Laser Technology

Celem rozpoczynającego się etapu współpracy - proof of concept - jest potwierdzenie parametrów komercjalizowanej przez XTPL technologii oraz ocena możliwości zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych chińskiego partnera. Cowin poszukuje technologii naprawy defektów w wyświetlaczach nowej generacji, którą producent ten zamierza zaimplementować w wytwarzanych przez siebie urządzeniach i zaoferować swoim klientom, podkreślono.

"Odrzuty na liniach produkcyjnych wyświetlaczy mogą osiągnąć w przypadku defektów nawet 50%, szczególnie tam, gdzie nowa generacja tych urządzeń wchodzi do produkcji. Koszt półproduktów w wyświetlaczach to 50-70% kosztu finalnego produktu, dlatego producenci nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z naprawy defektów. Aby móc realizować ten proces efektywnie, biorąc pod uwagę postępującą miniaturyzację i jednoczesny wzrost rozdzielczości wyświetlaczy nowej generacji, oczekują oni od metody naprawy znacząco wyższej precyzji. To dlatego XTPL znajduje się na mapach technologicznych liderów tego sektora i nawiązuje silne relacje z ich dostawcami, takimi jak nasz nowy partner Cowin" - powiedział prezes XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Cowin jest producentem urządzeń i komponentów do produkcji wyświetlaczy. Potencjalny klient spółki jest dostawcą dla czołowych graczy tego sektora, takich jak BOE (lider globalnego rynku produkcji wyświetlaczy, z którym XTPL prowadzi niezależny projekt proof of concept), CSOT (producent wyświetlaczy z siedzibą w Chinach wytwarzający panele LCD i rozwijający technologię OLED) czy Tianma (globalny producent wyświetlaczy działający od ponad trzech dekad, wytwarzający nowoczesne wyświetlacze LCD i nowe linie wyświetlaczy wykorzystujące technologię AM-OLED), podano również.

"Proces komercjalizacji w firmach zajmujących się twardymi technologiami, takich jak np. XTPL, składa się każdorazowo przynajmniej z kilku etapów. Podpisane w ostatnich miesiącach porozumienia o współpracy sygnalizują wejście na kolejne poziomy zaawansowania w realizacji tego procesu z wybranymi partnerami. Jest to naturalne, że technologia, która ma zostać wdrożona do masowej produkcji zaawansowanej elektroniki musi być drobiazgowo sprawdzona i odpowiednio dostosowana. Aktywnie działamy z naszymi partnerami, by spełnić wszelkie wymogi, konieczne do realizacji komercyjnego wdrożenia naszych rozwiązań na rynku" - podsumował Granek