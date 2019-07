ZA Puławy przekazały akcjonariuszom uzasadnienie budowy bloku na węgiel

"Realizacja projektu inwestycyjnego pn. 'Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe' w Puławach jest strategicznym przedsięwzięciem dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy, gdyż gwarantuje: 1) zabezpieczenie ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz intensyfikację produkcji energii elektrycznej własnej do wysokości potrzeb zakładu; 2) spełnienie wymagań środowiskowych w zakresie norm emisyjnych wymaganych w związku z wejściem w życie z dniem 16 sierpnia 2021 r. konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania [...]; 3) pokrycie potrzeb cieplnych w miejsce przeznaczonych do likwidacji dwóch kotłów OP-2015, które będą przeznaczone do wyłączenia jako niespełniające nowych norm emisyjnych; 4) zmniejszenie emisji środowiskowych z uwagi na zastąpienie najstarszych dwóch kotłów blokiem o zdecydowanie mniejszych emisjach oraz znacznie większej sprawności; 5) budowę bloku energetycznego dostosowanego do potrzeb zakładów w Puławach opartego o węgiel kamienny

jako paliwa lokalnego i zapewniającego ciągłość oraz stabilność dostaw w długim horyzoncie czasowym" - czytamy w uzasadnieniu.