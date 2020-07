ZA Puławy rozpoczęły rozruch wytwórni nawozów granul. na bazie saletry amonowej

"Budżet zakończonej inwestycji wyniósł 430 mln zł. Linia produkcyjna saletry amonowej granulowanej (AN - 32% N) może wytwarzać 1 200 t na dobę, a linia saletrzaku (CAN - 27% N) - 1400 t na dobę. Poza instalacjami produkcyjnymi projekt obejmował budowę obiektów logistycznych i towarzyszących przeznaczonych do rozładunku i przeróbki surowca oraz pakowania i magazynowania gotowych produktów" - czytamy w komunikacie.