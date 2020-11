Żabka: Liczba franczyzobiorców sięgnęła 5 000

"5000 franczyzobiorców to olbrzymi powód do świętowania dla całej naszej firmy. Przedsiębiorcy prowadzący Żabki to siła naszej sieci i to dzięki nim, możemy każdego dnia zapewnić szybkie i wygodne zakupy dla ponad 2,5 mln klientów. Od początku roku otworzyliśmy ponad pół tysiąca sklepów w całej Polsce i mimo pandemii widzimy, że mała przedsiębiorczość w branży spożywczej nadal może się rozwijać. Żabka jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorczych osób, które chcą wspólnie z nami budować na rynku największą sieć convenience w Polsce" - powiedział wiceprezes ds. operacyjnych Żabka Polska Adam Manikowski, cytowany w komunikacie.