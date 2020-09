Żabka Polska uruchomiła magazyn chłodniczo-mroźniczy w Komornikach

"W Żabce przykładamy wielką wagę do odpowiedniej organizacji i zastosowania nowoczesnych rozwiązań w transporcie i logistyce. Od ich jakości zależy właściwe zaopatrzenie naszych sklepów funkcjonujących w całym kraju, co ma udział w podnoszeniu satysfakcji naszych franczyzobiorców i ostatecznie także klientów. Dużą wagę przywiązujemy do ograniczenia wpływu naszej działalności na stan środowiska naturalnego, dlatego proekologiczne rozwiązania wprowadzamy również w obszarze logistyki. Zastosowany w obiekcie w Komornikach transkrytyczny system chłodniczy r744, bazujący na naturalnym czynniku chłodniczym CO, nie tylko daje możliwość uzyskania bardzo niskich wartości temperatury zamrażania oraz gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i produktu, ale pozwala także na oszczędność energii rzędu 35% w stosunku do układów tradycyjnych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych" - powiedział wiceprezes ds. operacyjnych w firmie Żabka Polska Adam Manikowski, cytowany w komunikacie.