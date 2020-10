Żabka uruchomiła 7. centrum logistyczne - w Tyńcu Małym pod Wrocławiem

"W tym roku dokonaliśmy największych w historii Żabki inwestycji w nowoczesny łańcuch dostaw, mających uczynić go jak najbardziej optymalnym i przyjaznym dla środowiska. Na początku roku uruchomiliśmy mroźnię k. Warszawy. W trzecim kwartale uruchomiliśmy magazyn mroźniczo-chłodniczy w Komornikach k. Poznania. To wyjątkowy obiekt, w którym zastosowanych jest wiele rozwiązań proekologicznych, oszczędzających energię oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W październiku br. z kolei otworzyliśmy nowy magazyn przeładunkowy w Łodzi oraz nowe centrum logistyczne w Tyńcu k. Wrocławia, które w tym regionie zapewni nam jeszcze lepszą efektywność i wpłynie na zdolność operacyjną całego łańcucha logistycznego Żabki, które obecnie obejmuje 7 centrów logistycznych w całej Polsce. Dzięki uruchomieniu nowych obiektów, zapewniliśmy ok. pół tysiąca dodatkowych miejsc pracy na rynku" - powiedział wiceprezes ds. operacyjnych w firmie Żabka Polska Adam Manikowski, cytowany w komunikacie.