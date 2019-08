Założyciele Primeonu wykupili 100% udziałów w swym startupie

"To unikatowy na polskim rynku VC wykup typu MBO (Management Buy Out), jeden z największych w fazie pre-seed" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż 100% udziałów w Primeon to jeden z największych exitów w historii AIP Seed i kolejne zyskowne wyjście z inwestycji dla Inovo Venture Partners. Jednocześnie MBO, czyli wykup menedżerski i przejęcie pełnej kontroli nad spółką, to typ transakcji rzadko występujący na polskim rynku funduszy VC. Według Startup Poland ponad 70% wyjść kapitałowych to sprzedaż udziałów do innego funduszu, strategicznego inwestora branżowego lub IPO, podano również.