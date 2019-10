budownictwo 1 godzinę temu

Zamet ma aneks do umowy przedłużający 35 mln zł kredytu z Credit Agricole BP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Zamet podpisał aneks do umowy o kredyt z Credit Agricole Bank Polska o przedłużenie dostępności finansowania obrotowego i gwarancji bankowych do wysokości 35 mln zł o kolejne dwa lata, tj. do dnia 29 października 2021 r. (z opcją przedłużenia o kolejny rok), podała spółka.