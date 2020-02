Zarząd Grupy Piotr i Paweł liczy na poparcie propozycji układowej

"Budżet inwestora na sfinansowanie układu jest zamknięty i będzie uruchomiony wyłącznie w przypadku przyjęcia układu zaproponowanego przez spółkę. Alternatywne propozycje - nawet jeżeli uzbierają wymaganą większość, aby zostać poddane pod głosowanie - nie będą miały szansy realizacji. Wynika to z faktu, że uzbieranie wymaganej większości dla złożenia kontrpropozycji i tak będzie niewystarczające dla jej przegłosowania. Alternatywą dla odrzucenia propozycji układowej przedstawionej przez Zarząd jest niestety całkowity brak zaspokojenia wszelkich wierzycieli handlowych. Zostało to potwierdzone w dokumentach złożonych do sądu w postepowaniu - m.in. test prywatnego wierzyciela czy opinia zarządcy w sprawie możliwości wykonania układu" - czytamy w stanowisku zarządu.