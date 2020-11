Zarząd Rafako zatwierdził propozycje układowe dla wierzycieli

Propozycje dla Grupy I: tj. wierzycieli posiadających wierzytelności główne w wysokości do 10 00 zł włącznie i niezakwalifikowani do innych grup obejmują spłatę 100% wierzytelności głównej, jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu; a także umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych oraz umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności.