ZBP: Część branż zagrożonych jest bardzo zainteresowana moratoriami bankowymi

"Zainteresowanie drugą edycją moratorium jest spore. Nie mamy pełnych danych z pierwszego okresu, ponieważ ono obowiązuje niecałe 10 dni roboczych, natomiast na razie jest bardzo dużo pytań, zainteresowania ze strony branż zagrożonych - zwłaszcza hotelarstwa, turystyki, gastronomii w szczególności, ale nie tylko. Pozostałe branże także zgłaszają wnioski. Na razie jest dużo pytań, przedsiębiorcy analizują te warunki" - powiedział Białek podczas wideokonferencji.

Jeśli chodzi o branże zagrożone, rzeczywiście to zainteresowanie jest bardzo duże, dodał.

Zgodnie z założeniami, moratorium obejmować będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Moratorium pozaustawowe zostało ograniczone do części grup kredytobiorców najbardziej dotkniętych przez COVID-19 (tzw. branże zagrożone), tj. wyłącznie dla przedsiębiorców (a więc z wyłączeniem klienta indywidualnego). Mogą o nie ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w branżach objętych tarczą finansową Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) (zgodnie z klasyfikacją PKD), a także duzi przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym w parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2.

"Nie wykluczamy, że krąg osób uprawnionych do skorzystania z tego naszego moratorium pozaustawowego będzie się jeszcze systematycznie rozszerzał, ponieważ z chwilą, gdy są dodawane zagrożone nowe branże do tej listy branż, to automatycznie przekłada się na nasz zakres moratorium pozaustawowego. Nie wykluczamy, że w trakcie wykonywania tego moratorium pozaustawowego podejmiemy decyzję o tym, żeby jeszcze rozszerzyć o jakieś dodatkowe podmioty, czy osoby, jeżeli takie będzie zapotrzebowanie zgłaszane jesteśmy otwarci. To wymaga całej procedury notyfikacji, ale ona relatywnie może być w przeprowadzona w trybie przyspieszonym" - dodał Białek.

Jak wskazał, II edycja moratorium pozaustawowego, jeśli chodzi o instrumenty pomocowe pozostaje bez zmian. Zmieniają się tylko okresy wykorzystania pomocy.

"Instrumenty pomocowe to jest przede wszystkim odroczenie spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej, odnowienie produktów odnawialnych - np. kredytu w rachunku, czy kart kredytowych, obniżenie lub odroczenie spłaty raty leasingowej, czy odroczenie spłaty należnej od klienta w przypadku produktu faktoringowego. Jeśli chodzi o terminy, to jesteśmy uzależnieni od ram prawnych wytycznych EBA, która wskazała, że moratorium z uwzględnieniem tych wcześniej uwzględnionych nie może łącznie przekraczać okresu 9 miesięcy" - powiedział wiceprezes ZBP.

Podkreślił, że branże są systematycznie dodawane do rządowego programu PFR 2.0, a moratorium jest tak skonstruowane, że jeżeli teraz zostałyby dodane kolejne branże, to automatycznie będą one mogły korzystać z moratorium pozaustawowego.

Białek poinformował, że zainteresowanie moratorium ustawowym, biorąc pod uwagę prawie 8-miesięczny okres jego obowiązywania jest bardzo niskie - ok. 10 tys. przypadków, co jest kroplą w morzu w porównaniu do 1. edycji moratorium pozaustawowego.

