ZBP: Dokonano 1,89 tys. prób wyłudzeń kredytów na ok. 61 mln zł w III kw. br.

"Codziennie do międzybankowej bazy Systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiało aż 480 dokumentów, to tak, jakby przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu co 3 minuty zastrzegano jakiś skradziony lub zagubiony dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Od trzynastu lat prowadzimy społeczną kampanię informacyjną i bardzo nas cieszy to, jak znakomite efekty udało się osiągnąć - na początku Polacy zastrzegali jedynie 83 tys. dokumentów rocznie, dziś jest to już poziom 182 tys. Jednocześnie, według danych Policji, regularnie maleje liczba przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby" - dodał koordynator kampanii Grzegorz Kondek.