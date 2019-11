budownictwo 34 minuty temu

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 2,62% kw/kw w III kwartale

Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w III kw. 2019 r. wzrosła o 2,62% kw/kw do 16,87 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zwiększyła się o 0,65% kw/kw do 59 707 umów, wynika z raportu AMRON-SARFIN. Liczba nowych umów była większa o 14,7% r/r, ale ich wartość wzrosła o 24,3%. Oczekiwania na cały 2019 r. to ok. 220 tys. kredytów na niespotykaną jeszcze w historii polskiego sektora bankowego kwotę 60 mld zł.