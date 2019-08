ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 20,95% kw/kw w II kw. br.

"W II kw. 2019 r. wartość akcji kredytowej okazała się wyższa od dotychczasowych prognoz i osiągnęła poziom 16,5 mld zł. Podobny wynik notowany był ostatnio w 2008 r. Bardzo wysoka okazała się także liczba nowych umów o kredyt mieszkaniowy o ponad 59 tys." - powiedział prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich Jacek Furga podczas spotkania prasowego.

Podkreślił, że poziom akcji kredytowej w II kw. 2019 roku był najwyższy od 42 kwartalnych obserwacji publikowanych w naszych raportach.

"Wartość udzielonych kredytów w wysokości 16,5 mld złotych osiągnęła poziom z III kwartału 2008 roku - ostatniego kwartału przed dotarciem do Polski kryzysu subprime. Jestem sceptyczny co do kolejnego kwartału, ale uważam, że w tym roku zanotujemy rekord" - dodał Furga.

Wcześniej tj. pod koniec maja Furga sygnalizował, że wynik ubiegłoroczny jest nie do przebicia czyli ok. 200 tys. nowo udzielonych kredytów w 2019 r.

"My szacowaliśmy wcześniej poziom 200-220 tys. rocznie wskazując to jako poziom naturalny nie wspierany przez programy rządowe. Jak to będzie w tym roku, to dopiero zobaczymy" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

W II kw. 2019 r. średnia wartość kredytu mieszkaniowego wyniosła wyniosła 276 622 zł, czyli więcej o 8 487 zł (3,17%) niż przed trzema miesiącami. W odniesieniu do roku ubiegłego, średnia wartość kredytu ogółem wzrosła o 8,31%, a nominalnie o 21 217 zł, przy czym wzrost średniej wartości kredytu złotowego w stosunku rocznym przekroczył 8,64%. Średnia wartość kredytu denominowanego spadła natomiast o 9,88% czyli nominalnie o 22 740 zł, podano w raporcie.

W II kw. 2019 roku zarówno średnia marża, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych minimalnie wzrosło w porównaniu do poprzedniego kwartału. Średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) w czerwcu bieżącego roku wyniosła 2,03%, czyli więcej o 0,05 pkt proc. w porównaniu do marca 2019 r. Stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 1,50%, a WIBOR 3M na poziomie 1,72%. Przeciętne oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego wzrosło o 0,07 pkt proc. w porównaniu do marca 2019 roku i na koniec badanego kwartału wyniosło 3,77%.

W II kw. 2019 r. we wszystkich badanych lokalizacjach średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania była wyższa od wartości notowanej w poprzednim kwartale. Największy wzrost zarejestrowano w aglomeracji katowickiej - o 6,34% (201 zł) w porównaniu do I kwartału 2019 roku oraz w Łodzi - o 6,29% (269 zł).Tym samym nabywcy mieszkań w aglomeracji katowickiej płacili średnio 3 373 zł/m2, a w Łodzi - 4 553 zł/m2. W okresie od kwietnia do czerwca średnia cena transakcyjna we Wrocławiu wzrosła o 4,32% (271 zł/m2), w Gdańsku - o 3,30% (225 zł/m2), a w Warszawie - o 2,43% (112 zł/m2) w porównaniu do I kwartału 2019 roku. W pozostałych badanych miastach wzrosty cen nie przekroczyły 2%, podano także.

Według raportu wzrost cen skutkuje stopniowym spadkiem średniej powierzchni użytkowej nabywanych mieszkań do 53 m2. Największe mieszkania były przedmiotem obrotu we Wrocławiu, gdzie średni metraż lokalu wyniósł 56,72 m2. Natomiast najniższą średnią powierzchnię mieszkań zanotowano w Krakowie (50,01 m2).

