ZBP: Wdrożenie PSD2 w sektorze bankowym przebiegło bardzo sprawnie 

"W zakresie płatności zbliżeniowych nie we wszystkich terminalach wgrane zostało nowe oprogramowanie obsługujące limity transakcyjne ponieważ ze względu na liczbę terminali i sposób ich konfigurowania (część trzeba wykonać ręcznie choć większość jest wgrywana zdalnie) proces ten jeszcze jest realizowany, co oznacza, że istnieją sytuacje, w których nie jest wymagane podanie PIN-u w sytuacji przekroczenia limitów wynikających z wprowadzonych technicznych standardów silnego uwierzytelnienia klientów. Nie zmniejsza to poziomu bezpieczeństwa w stosunku do sytuacji sprzed 14 września, w dalszym ciągu funkcjonuje (jak do tej pory) konieczność podania PIN-u przy transakcjach zbliżeniowych przekraczających 50 złotych" - czytamy w komunikacie.