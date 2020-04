ZCh Police miały 49,2 mln zł zysku netto, 194,3 mln zł EBITDA w 2019 r.

"Zysk EBITDA [w 2019 roku] wyniósł 194,3 mln zł, co oznacza 39% wzrostu rok do roku. Ponadto zanotowano wynik finansowy netto grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police na poziomie 43,5 mln zł, a uzyskany skonsolidowany zysk EBITDA wzrósł o 43,6% w relacji do 2018 roku. Trend wzrostowy zachowały wszystkie wskaźniki rentowności przy zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie wskaźników zadłużenia" - napisał prezes Wojciech Wardacki w liście do akcjonariuszy.