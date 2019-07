Zdrojowa I&H: Nowe hotele w Kołobrzegu i Szklarskiej P. będą pod marką Radisson

"Dzisiaj, mówiąc o nowej architekturze marki chcę podkreślić, że reaktywujemy obecność w Europie. Polska jest bardzo ważnym rynkiem, chcemy tu poszerzyć ofertę i zrealizować nową ścieżkę wzrostu" - powiedziała wiceprezes ds. rozwoju biznesu Radisson Hotel Group Valerie Schuermans podczas konferencji prasowej.

Dodała, że lokalizacje wakacyjne są kluczowe w strategii grupy na rynku polskim.

"Od 2015 do dziś udało się zwiększyć liczbę hoteli z 10 do 18. Co ważne, Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie działa wszystkie 5 marek Radisson Hotel Group. 18 hoteli w Polsce obejmuje obiekty w Kołobrzegu i Szklarskiej Porębie, czyli nowe projekty wspólne ze Zdrojową" - powiedziała wiceprezes.

Współzałożyciel Zdrojowa Invest & Hotels Jan Wróblewski wyjaśnił, że nowe hotele Radisson w Kołobrzegu i Szklarskiej Porębie do tej pory były znane jako H2O Hotel i Forest Ski Hotel & Resort. Ich kluczowe parametry się nie zmieniają. Pierwszy, na 209 pokoi, ma zostać otwarty na wakacje 2020 r., a drugi, obejmujący 104 pokoje, na tegoroczny sezon zimowy. Oba będą miały 4 gwiazdki.

"W Szklarskiej Porębie będzie to pierwszy i jedyny obiekt międzynarodowej sieci" - podkreślił Wróblewski. Przypomniał także, że Zdrojowa zrealizowała już wspólnie z Radissonem hotel pod marką Radisson Blu w Świnoujściu.

W nowych obiektach w Kołobrzegu i Szklarskiej Porębie Zdrojowa jest inwestorem, generalnym wykonawcą, franczyzobiorcą Radissona i operatorem, wyjaśnił.

Wróblewski poinformował także, że do tej pory Zdrojowa zrealizowała inwestycje na ok. 500 mln zł, a jej pipeline (budowanych i przygotowywanych projektów) ma wartość ok. 1 mld zł.

Zdrojowa to rodzinna grupa inwestycyjna i hotelarska skoncentrowana na polskich kurortach. Dysponuje 12 obiektami o charakterze premium w najlepszych lokalizacjach w górach i nad morzem, w tym Radisson Blu Resort, Świnoujście i wkrótce - Hilton Świnoujście Resort & Spa. Zdrojowa to twórca systemu condo hoteli w Polsce, lider tego rynku i budowy apartamentów wakacyjnych.Pierwszy hotel oddała w 2009 r., obecnie ma sieć na ok. 1 400 pokoi i apartamentów.

