Zdrojowa Invest & Hotels dokona rebrandingu dwóch hoteli razem z Louvre Hotels

"Decyzja o umowie pokierowana była umacnianiem Zdrojowej na polskim rynku hotelarskim oraz odpowiedzią na jego wyzwania w tym, przede wszystkim, zwiększającą się lokalną konkurencję. To kolejny krok realizujący strategię rozwojową naszej grupy i kontynuacja, po umowie z Hilton Hotels i Radisson Hotels, współpracy z najważniejszymi międzynarodowymi sieciami hotelarskimi niezależnie od własnych marek hoteli, które odnoszą samodzielnie sukces rynkowy. Za sprawą podpisania umowy z Louvre Hotels, która wraz z Radisson Hotels należy do Jin Jiang stajemy się niejako największym partnerem turystycznym Chin w Polsce" - powiedział współzałożyciel Zdrojowej Jan Wróblewski, cytowany w komunikacie.

Zdrojowa Invest & Hotels ma już w swoim portfolio pięciogwiazdkowy Radisson Blu w Świnoujściu oraz jest w trakcie realizacji dwóch kolejnych: Radisson Hotel Szklarska Poręba i Radisson Resort Kołobrzeg. Dołączając dwa pierwsze w Polsce hotele marki Royal Tulip sieci Louvre Hotels należącej do chińskiego konsorcjum, łącznie 5 hoteli Zdrojowej z 850 pokojami będzie funkcjonowało w ramach współpracy z Jin Jiang, podsumowano.

Louvre Hotels Group jest graczem na globalnym rynku hotelowym, z portfolio, które obejmuje obecnie ponad 2 600 hoteli w 54 krajach. Posiada pełną gamę hoteli od 1 do 5 gwiazdek, z historycznymi markami Louvre Hotels Group (Premiere Classe, Kyriad, Kyriad Direct, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip) oraz m.in. 5 markami sieci Sarovar w Indiach. Louvre Hotels Group jest spółką zależną Jin Jiang Hotels, piątej co do wielkości grupy hotelowej na świecie.