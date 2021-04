ZE PAK. Spółka Solorza pokazała wyniki. Ponad 200 mln zł straty

Przychody ZE PAK spadły w ubiegłym roku o 23 proc. do 2,2 mld zł. Natomiast zysk EBITDA spadł o 62 proc. do 147,7 mln zł.

Produkcja energii netto w elektrowniach należących grupy ZE PAK zmniejszyła się w 2020 roku o 14 proc. Wśród czynników, które zdecydowały o niższej produkcji w ubiegłym roku ZE PAK wymienia m. in. ograniczenia nakładane na gospodarkę z powodu pandemii i spowodowany nimi spadek zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Inne czynniki to: pogarszającą się relację cen sprzedaży energii do cen zakupu uprawnień do emisji CO2, rosnący import energii elektrycznej oraz wyższa produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Na wynik wpływ miały miały też odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz zapasów.