Banki centralne pracują nad cyfrową walutą. NBP ma zupełnie inny pomysł

Macie taką alergię na PIS, że tracicie rozum. Waluta cyfrowa to kolejny krok w kierunku naszego zniewolenia. Mam gdzieś czy to celowo czy przy okazji. Dostaniesz chip lub dostaniesz kase na komórkę i wszystkie zakupy będą rejestrowane w sieci. Już dziś w większości są rejestrowane. Nie interesuje was, że np. mogą sterować waszymi zakupami , albo kasa będzie traciła ważność i będziecie musieli ją wydać? Jak długo istnieje gotówka, tak długo macie wybór i to tak ich denerwuje. Jeżeli PIS chce zachować gotówkę to w tym kontekście dobrze czy źle. A może jeżeli to PIS to wolicie na złość odmrozić sobie uszy?