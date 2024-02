Żelazna miotła dotarła do GPW. Marek Dietl odwołany. Nowy prezes czeka na zgodę KNF

Marek Dietl do możliwości odwołania ze stanowiska odniósł się już w połowie stycznia, gdy pojawiły się informacje o zmianie w porządku obrad WZA. Zapewnił w rozmowie z bankier.pl, że "jeśli zostanie odwołany, to przyjmie to z pokorą". - Oczywiście brałem pod uwagę, że w każdej chwili można zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zmieni radę nadzorczą lub odwoła prezesa. Na to trzeba być przygotowanym. Wydawało mi się jednak, że aktualnie są lepsze momenty na takie decyzje - ocenił Dietl.