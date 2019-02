ZFPF: Pośrednicy fin. pomagają przy 45% udzielanych kredytów mieszkaniowych

"Rok 2018 r. był niezwykły. Wartość wypłaconych kredytów na całym rynku po raz pierwszy od 2008 r. przekroczyła 50 mld zł. Jednocześnie usługi firm zrzeszonych w ZFPF cieszyły się ogromną popularnością. W IV kw. ponad połowa (51% wartościowo) kredytów została udzielona przy wsparciu ekspertów finansowych. Dla porównania jeszcze dwa lata temu było to 38%. Polacy coraz bardziej cenią wygodę, jaką daje możliwość porównania ofert wielu banków w jednym miejscu. Ponadto, coraz większego znaczenia nabiera fakt, że eksperci wiedzą, gdzie w danym momencie najłatwiej uzyskać finansowanie, biorąc pod uwagę sytuację danego kredytobiorcy. To ważne, ponieważ banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów w związku z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym" - powiedział prezes ZFPF, prezes Zarządu Expander Advisors Adrian Jarosz, cytowany w komunikacie.

"Czwarty kwartał ubiegłego roku był bardzo trudny dla firm, chcących skorzystać z kredytu. Nagle drastycznie pogorszyła się dostępność tego rodzaju finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas gdy w pierwszych trzech kwartałach wartość finansowania udzielonego z pomocą firm ZFPF rosła o 17%, to IV kwartał przyniósł spadek aż o 31%. Problemy w tym segmencie rynku potwierdza również niedawny raport NBP (,,Sytuacja na rynku kredytowym"). Przyczyn tego drastycznego spadku dostępności kredytów dla firm było kilka. Po pierwsze kłopoty związane z płynnością przeżywał jeden z banków, kierujący swoją ofertę głównie do firm. W kilku instytucjach pojawiły się też różnego rodzaju przejściowe problemy, które obecnie zostały już rozwiązane. Niestety jednocześnie pojawiły się też zmiany, które będą oddziaływały na rynek również w tym roku. Obawiając się nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, część banków istotnie zaostrzyła kryteria przyznawania kredytów dla firm. W tym roku uzyskanie takiego

finansowania również będzie utrudnione. Zachęcamy, więc do korzystania z pomocy ekspertów finansowych, którzy bardzo szybko podpowiedzą, czy w obecnej sytuacji dana firma ma szansę na kredyt, a jeśli tak to, który bank warto brać pod uwagę"- powiedział Jarosz.