ZFPF: Pośrednicy finansowi pomagali przy 67% kredytów mieszkaniowych w IV kw.

W IV kwartale 2019 r. można było ponownie zauważyć ponadprzeciętne zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Z danych NBP wynika, że we wspomnianym okresie łączna wartość udzielonego finansowania wyniosła 11,81 mld zł. Oznacza to, że udział kredytów zaciągniętych przez konsumentów z pomocą pośredników ZFPF wzrósł do rekordowego poziomu 67%.