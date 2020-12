ZGH Bolesław uruchomiły halę elektrolizy cynku w Bukownie za ok. 295 mln zł

"Zarząd ZGH "Bolesław" informuje o uruchomieniu kluczowej inwestycji w segmencie cynku, tj. nowej hali elektrolizy cynku, zlokalizowanej na terenie huty cynku w Bukownie. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 295 mln zł, z czego kwota ok. 38 mln zł stanowi współfinansowanie tej inwestycji z NCBR w ramach programu Inteligentny Rozwój" - czytamy w komunikacie.

"Tak wysoki stopień wykorzystania surowców wtórnych zapewni spółce większą elastyczność w zarządzaniu dostawami surowców z różnych źródeł. Nowa hala elektrolizy cynku umożliwia również zwiększenie produkcji cynku elektrolitycznego z aktualnych 80 000 ton/rok do 100 tys. ton/rok. Spółka zakłada stopniowe dochodzenie do wykorzystania zwiększonych zdolności produkcyjnych w okresie następnych 2-4 lat, stosownie do potrzeb rynkowych" - czytamy dalej.