Zbigniew Ziobro zapowiada projekt "cofający likwidację polskiego górnictwa"

Solidarna Polska stawia na węgiel

Minister dodał, że liczy na to, że pomysły, które zaprezentuje partia, zyskają poparcie PiS i premiera Mateusza Morawieckiego.

Tak Polska walczy z wysokimi cenami węgla

Rosyjski węgiel stanowił w 2020 r. ok. 72 proc. importowanego surowca w Polsce, z czego blisko 100 proc. stanowił węgiel kamienny. Odpowiadał on za blisko 15 proc. krajowej konsumpcji i w większości był kierowany do gospodarstw domowych.