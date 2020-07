Złoto na nowych historycznych szczytach, silnie rośnie także popyt na srebro 

"Od wybuchu pandemii COVID-19 cena złota systematycznie rośnie. Wyznaczenie nowych szczytów to była kwestia czasu. Złotu pomaga słaby dolar, który wobec braku porozumienia amerykańskich polityków, co do ostatecznego kształtu czwartej fazy pakietu stymulacyjnego traci w stosunku do wszystkich walut" - napisał w komentarzu kierownik departamentu analiz w TMS Brokers Bartosz Sawicki.