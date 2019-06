Złoto najdroższe od 6 lat. "Nie zdziwi mnie jak za kilka lat będzie po 5 tysięcy dolarów"

To rekordowy piątek. Sesja na amerykańskiej giełdzie wystartuje dzisiaj z najwyższego poziomu w przypadku indeksu S&P500. W centrum uwagi oprócz akcji z Wall Street jest też złoto. Pierwszy raz od 2013 roku cena uncji (około 31 gram) kruszcu przekroczyła 1400 dolarów.

Przez ostatnie 6 lat złoto miało lepsze i gorsze chwile. W najgorszym momencie było poniżej 1100 dolarów, a przecież jeszcze w tej dekadzie sięgało 1900 dolarów. Sforsowanie psychologicznej bariery okrągłych 1400 dolarów sprawiło, że odżyły nadzieje na powrót do dawnej świetności.

- Osiąganie nowych szczytów notowań jest niezbędne do kontynuacji trendów wzrostowych, z jakimi mamy do czynienia od wielu lat. Wyjątkiem tutaj jest złoto, które dopiero teraz dołącza do ruchu na północ - komentuje sytuację Adam Drozdowski, zarządzający funduszami AgioFunds TFI.