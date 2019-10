Złoto zyskuje, bo na światowym rynku finansowym wzmożona nerwowość

Podczas środowej sesji pojawił się słabszy od oczekiwań raport ADP w Stanach Zjednoczonych, który w znacznym stopniu zadecydował o wyniku całego dnia na rynkach finansowych. Rozczarowujący odczyt rozbudził obawy o pogarszającą się sytuację w amerykańskiej gospodarce, na której rynek pracy był do tej pory ważną ostoją. Nerwowość na globalny rynek wprowadził także fakt, że w piątek opublikowana zostanie seria kluczowych danych makro z amerykańskiego rynku pracy. ADP jest ich słabym prognostykiem, ale do piątku na rynkach może utrzymywać się niepewność.

W czasach wzmożonej nerwowości na światowym rynku finansowym złoto na ogół zyskuje na wartości i tak jest również tym razem. Jeśli będą pojawiać się kolejne słabsze od oczekiwań dane makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych, to obawy o spowolnienie gospodarcze w tym kraju będą się nasilać, a to może pozwolić złotemu kruszcowi dotrzeć na nowo do tegorocznych szczytów cenowych.