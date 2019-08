forex 1 godzinę temu

Złoty już nie powinien się osłabiać

Wtorkowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro i dolara po jego wczorajszej mocnej wyprzedaży do głównych walut, co było tendencją obserwowaną również w przypadku innych walut regionu. Jednocześnie osłabia się on do szwajcarskiego franka i umacnia do brytyjskiego funta. Potencjał do dalszego osłabienia złotego chwilowo wydaje się już być ograniczony.