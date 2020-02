Złoty mocniejszy, korzysta z poprawy nastrojów na rynkach finansowych

O godzinie 09:31 euro taniało w relacji do polskiej waluty o 0,4 gr, osuwając się do 4,27 zł, kurs USD/PLN spadał również o 0,4 gr do 3,8660 zł, a szwajcarski frank cofnął się do 3,9915 zł. W dalszej części dnia złoty może jeszcze nieco się umocnić, szczególnie jeżeli dodatkowo poprawią się nastroje na rynkach finansowych (np. po publikacji popołudniowych danych makroekonomicznych z USA), ale potencjał dla tego ruchu jest już mocno ograniczony. Każde pogorszenie nastrojów natomiast dość szybko zredukuje do zera poranne umocnienie złotego.