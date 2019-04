Złoty może dziś umocnić się do dolara i pozostanie stabilny wobec euro

Kwiecień na krajowym rynku walutowym rozpoczął się od umocnienia złotego. W poniedziałek, z jednej strony wsparła go poprawa nastrojów i związany z tym wzrost apetytu na ryzyko na rynkach globalnych, za czym stały lepsze od prognoz dane makroekonomiczne z Chin oraz nadzieje na przyszłe porozumienie handlowe na linii Pekin-Waszyngton. Z drugiej, wsparciem okazał się lepszy od oczekiwań marcowy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu (48,7 pkt. vs. 47,6 pkt.) oraz informacje o spadku w 2018 roku deficytu sektora finansów publicznych do 0,4% Produktu Krajowego Brutto.

Wobec braku potencjalnego wpływu posiedzenia RPP na złotego, ten we wtorek będzie pozostawał przede wszystkim pod wpływem czynników globalnych. W tym głównie wahań EUR/USD, gdzie po serii pięciu kolejnych spadkowych dni, co sprowadziło kurs w okolice 1,12 dolara, rośnie prawdopodobieństwo wzrostowego odreagowania. Dlatego można oczekiwać, że we wtorek złoty prawdopodobnie pozostanie względnie stabilny w relacji do wspólnej waluty, umacniając się jednocześnie do dolara w ślad właśnie za wzrostem notowań EUR/USD. Jednocześnie należy liczyć się za lekkim osłabieniem krajowej waluty do szwajcarskiego franka, będącym odreagowaniem poniedziałkowego spadku o 2 gr. Tradycyjnie już podwyższone wahania mogą mieć miejsce na GBP/PLN. Para ta przede wszystkim będzie reagować na napływające wciąż nowe informacje nt. brexitu.