Złoty nieco mocniejszy, inwestorzy czekają na RPP

Rynek nie oczekuje zmiany kosztu pieniądza ani na obecnym, ani na wielu następnych posiedzeniach RPP. Oznacza to pozostawienie głównej stopy procentowej w Polsce na rekordowo niskim poziomie 1,50 proc. Rada nie powinna też w znaczący sposób zmienić swojej gołębiej retoryki, wciąż podkreślając prawdopodobieństwo braku zmiany stóp procentowych do końca swej kadencji.

Z punktu widzenia inwestorów, a więc i złotego, ciekawe mogą jednak być odniesienia RPP do ostatnich danych o spadku dynamiki polskiego PKB w III kwartale br. do 3,9 proc. z 4,6 proc. kwartał wcześniej, a przede wszystkim do dość rozczarowującej struktury wzrostu PKB, mogącej sugerować głębsze hamowanie w przyszłości niż wskazują na to aktualne prognozy. Innym ważnym punktem odniesienia będzie komentarz Rady do sygnalizowanych przez rząd podwyżek cen energii w 2020 roku, co dodatkowo może podnieść przyszłoroczną inflację.