Złoty odrabia straty, ale dalsza przecena wciąż wisi w powietrzu

Szwajcarski frank, którego notowania w poniedziałek wystrzeliły do 4,0653 zł, co było najwyższym jego kursem od ponad 3 lat, rano taniał o 0,8 gr do 4,0450 zł.

Wtorkowy kalendarz makroekonomiczny nie jest przesadnie bogaty. Rynek walutowy najprawdopodobniej zbagatelizuje publikowane o godz. 10:00 przez GUS dane nt. stopy bezrobocia w Polsce, która zgodnie z prognozami wzrosła w styczniu do 5,5 proc. z 5,2 proc., koncentrując się już raczej na popołudniowych danych z USA (indeksy Conference Board, S&P/Case-Shiller, Fed z Richmond). A to oznacza, że dalej głównym tematem pozostanie epidemia koronawirus. W tej sytuacji z punktu widzenia złotego, podobnie jak innych rynków, kluczowe pozostaną dane o liczbie zachorowań we Włoszech. Jeżeli liczba ta będzie rosnąć równie mocno co wczoraj, to nastroje się pogorszą, a odreagowanie na złotym się szybko zakończy. W innym przypadku te lepsze nastroje utrzymają się do końca dnia.