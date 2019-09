Złoty pozostaje słaby pomimo spokojnej sytuacji na rynkach globalnych

Na razie rynek uznał wczorajszą decyzję Rezerwy Federalnej USA (Fed) za ,,jastrzębią obniżkę". Z jednej strony spełniły się przypuszczenia większości analityków dotyczące samego faktu cięcia stóp, ale jednocześnie Jerome Powell wskazał, że wyważone ruchy w kwestiach polityki pieniężnej powinny być wystarczające do utrzymania rozwoju amerykańskiej gospodarki. Takie stanowisko to sygnał do rynków finansowych i polityków, że Fed nie widzi nadciągającej, poważnej recesji lub jest jej na tyle niepewny, że nie widzi potrzeby zdecydowanych działań wyprzedzających. W efekcie, pomimo chwilowych zawirowań na rynkach akcji i EUR /USD, dla wielu aktywów sesja na rynku amerykańskim skończyła się mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie się zaczęła.

Tymczasem złoty nie rozpieszcza inwestorów. Indeks naszej waluty konsoliduje się w obrębie notowań z ostatnich 8 dni. Nie jest to dobra informacja, biorąc pod uwagę spadki PLN, które miały miejsce od początku lipca. Widać, że inwestorzy nie chcą mieć złotego w swoich portfelach. Wizja skokowego wzrostu inflacji w styczniu 2020 r., czyli po odmrożeniu cen energii, odstrasza od PLN. Trzeba podkreślić, że dzieje się to w sytuacji generalnego spokoju na rynkach finansowych. Amerykański S&P500 doszedł do poprzedniego szczytu. Gdyby inwestorzy uznali, że w tym miejscu warto zredukować pozycje, a na rynku zapanowałaby niepewność, mogłoby to doprowadzić do kolejnej fali wyprzedaży złotego. Na USD/PLN wyjście powyżej 3,95 może doprowadzić do szybkiego wzrostu kursu w okolice 4,00. Podobnie przebicie przez EUR/PLN 4,36 może być katalizatorem do skoku w stronę 4,40.