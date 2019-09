Złoty pozostaje stabilny w oczekiwaniu na decyzje RPP i ECB

RPP nie zmieni stóp procentowych, i pomimo trwającego przyspieszenia inflacji, nie zmieni też swej retoryki, dalej utrzymując, że nie ma potrzeby zmiany polityki monetarnej. I to posiedzenie RPP spokojnie można by zignorować, gdyby nie ciekawość tego, jakie będą komentarze Rady do wczorajszej decyzji rządu o podwyższeniu płacy minimalnej w Polsce o 350 zł (wzrost o 15,6 proc.) do 2600 zł od 2020 roku (to o 150 zł więcej niż wcześniej zapowiadano). Jak również, komentarze do padających w kampanii wyborczej zapowiedzi dalszego wzrostu płacy minimalnej do 4000 zł w 2023 roku oraz wypłaty 13. i 14. emerytury.