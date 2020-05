Złoty stabilny, ale ryzyko osłabienia utrzymuje się

We wtorek rynki globalne przede wszystkim będą żyły doniesieniami z USA. Z jednej strony będą to popołudniowe dane nt. bilansu handlowego za marzec oraz kwietniowe odczyty indeksów PMI i ISM dla sektora usług. Jednak potencjalnie dużo większy wpływ na nastroje,

a więc i pośrednio na złotego, mogą mieć doniesienia związane z narastającym nowym konfliktem na linii Waszyngton-Pekin, po tym gdy prezydent Donald Trump obarczył Chiny winą za pandemię koronawirusa, grożąc nałożeniem na nie "karnych" ceł. Gdyby do eskalacji tego konfliktu doszło, powodując nową odsłonę wojny handlowej, to wprost prowadziłoby to do wzrostu awersji do ryzyka na rynkach finansowych, stając się impulsem do osłabienia złotego.