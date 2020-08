Złoty stabilny, większa zmienność możliwa w drugiej połowie tygodnia

Krajowy rynek walutowy pogrążony jest w wakacyjnym marazmie od końca lipca, gdy zakończyła się ostatnia fala aprecjacji polskiej waluty. Ostatni tydzień był pod tym względem wyjątkowo spokojny. Kurs EUR/PLN przykleił się do 4,40 zł, który to poziom na chwilę obecną wyrasta na nowy poziom równowagi. Notowania CHF/PLN wahały się wokół 4,09 zł. I tylko USD/PLN, po zakończeniu korekcyjnego odbicia do 3,75 zł, wrócił w okolicę 3,70 zł, w ślad za słabnącym od 5 dni dolarem na rynkach globalnych.