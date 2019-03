Złoty stosunkowo stabilny, choć presja podażowa trwa

Osłabienie się walut rynków wschodzących po zeszłotygodniowej, bardzo słabej publikacji wskaźnika PMI dla niemieckiego przemysłu zostało już częściowo zniwelowane. Złoty zachowuje się relatywnie stabilnie, choć presja podażowa w dalszym ciągu jest odczuwana. Jeszcze w poniedziałek na parze EUR/PLN została podjęta próba ataku na poziom 4,3000, jednak dziś ta para walutowa znajduje się bliżej 4,2940. Mniej korzystnie przedstawia się sytuacja na dolarze - po krótkotrwałej zniżce na USD/PLN i dojściu w okolice 3,74, kurs powrócił ponad poziom 3,80 i dziś kwotowany jest w okolicach 3,8140. Powodów do zadowolenia nie mogą mieć posiadacze kredytów we frankach - para CHF/PLN notowana jest w okolicy tegorocznych szczytów, dziś rano nieznacznie poniżej 3,8400. O kluczowy poziom walczy brytyjski funt - od początku tygodnia GBP/PLN utrzymuje się w okolicach 5,00 i dziś po godz. 8:00 znajdowała się 2 grosze wyżej.

Brytyjska waluta w dalszym ciągu może podlegać zawirowaniom związanym z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wczorajsze głosowania w Izbie Gmin nad różnymi scenariuszami Brexitu nie doprowadziło do jakichkolwiek rozstrzygnięć - spośród 8 przedstawionych propozycji, żadna nie otrzymała poparcia większości. Niemniej w opinii rynku szanse na przeforsowanie planu Theresy May wzrosły, a ryzyko ,,twardego Brexitu" zmalało, co może w krótkim terminie sprzyjać funtowi.