Złożenie przez Czerwińską dymisji może być kwestią najbliższych dni - prasa

"Minister Teresa Czerwińska , która przebywała na zwolnieniu lekarskim, być może wróci do pracy tylko na krótko. Z informacji 'Rz' wynika, że złożenie przez Czerwińską dymisji może być kwestią bardzo krótkiego czasu, może nawet najbliższych dni. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, zdają sobie sprawę, jak dużym problemem dla partii byłaby taka decyzja, dlatego trwają intensywne zakulisowe wysiłki, by ją odwlec" - czytamy w gazecie.

"Minister Czerwińska, jak twierdzą eksperci i naukowcy znający jej poglądy, jest bardzo przywiązana do polityki ograniczania deficytu i na pewno nie zgodzi się firmować budżetu, w którym deficyt zbliża się do 3%. A to właśnie zadeklarował w sobotę premier Mateusz Morawiecki" - czytamy dalej.